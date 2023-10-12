ПАСЕ признала Голодомор геноцидом украинцев

Парламентская ассамблея Совета Европы признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Twitter.

Глава государства поблагодарил Парламентскую ассамблею Совета Европы за решение по признанию Голодомора геноцидом. "Восстановление исторической справедливости и чествование памяти жертв Голодомора посылает четкий сигнал: справедливое наказание за все прошлые и нынешние преступления Москвы неизбежно", - подчеркнул Зеленский. Признание Голодомора геноцидом Напомним, Голодомор 1932-1933 годов признали геноцидом украинского народа уже ряд стран. В частности, это Италия, Британия, Хорватия, Нидерланды и не только.