Сенат Италии признал Голодомор геноцидом украинцев

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram .

"Я приветствую признание Сенатом Италии Голодомора геноцидом. Называть вещи своими именами - это ключ, который позволит предотвратить повторение ужасных преступлений", - подчеркнул Ермак.

Он также поблагодарил Италию за мощную и многогранную поддержку Украины в борьбе за будущее и восстановление справедливости.

"Победа над российским злом и историческая справедливость - это то, что должно быть", - добавил руководитель ОП.

Важность признания Голодомора геноцидом

Советские власти устроили в Украине искусственный голод в 1932-1933 годах. Еще в 2006 году Верховная рада признала Голодомор геноцидом украинского народа.

При этом после начала полномасштабной войны России против Украины рассмотрение вопроса о признании Голодомора геноцидом активизировалось во многих странах. Соответствующие декларации уже приняли парламенты Британии, Словении, Бельгии, Ирландии, Румынии, Молдовы, Чехии, Германии, Исландии, Франции, Болгарии, Люксембурга, Нидерландов и Хорватии.

Независимая международная комиссия по расследованию событий в Украине, которая действует под руководством ООН, не смогла собрать доказательства геноцида украинцев после полномасштабного вторжения РФ.

Однако более 30 стран присоединились к иску Украины против России в суде ООН из-за нарушения Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.