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ПАСЕ приняла важную резолюцию по украинским детям

Фото: ПАСЕ приняла важную резолюцию по украинским детям (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Парламентская ассамблея Совета Европы одобрила резолюцию по украинским детям. Резолюция призывает признать депортацию украинских детей Россией геноцидом украинского народа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко в Telegram и Telegram-канал Верховной рады Украины.

Резолюция ПАСЕ основана на проекте, который подготовила украинская нардеп Елена Хоменко, которая является вице-президентом ассамблеи. Резолюцию поддержали 85 депутатов ПАСЕ единогласно.

В ходе рассмотрения резолюции в видеоформате выступила первая леди Украины Елена Зеленская.

Документ содержит важное политическое решение касательно того, чтобы признать преступные действия России в отношении украинских детей. В частности, резолюция призывает парламенты всех стран-членов Совета Европы признать депортацию детей геноцидом украинского народа.

Кроме того, особое внимание уделяется детям-переселенцам. ПАСЕ призывает усилить политическую поддержку и поддержку гуманитарных организаций для защиты внутренне перемещенных детей.

Также ассамблея отмечает необходимость как можно быстрее вернуть детей в Украину, чтобы уменьшить влияние на них российского режима. Резолюция поддержала инициативу Bring Kids Back UA и создание Международной коалиции стран по возвращению украинских детей, приветствовала создание Центра защиты прав ребенка, работающего под наблюдением Уполномоченного Верховной рады по правам человека.

 

t.me/verkhovnaradaukrainy

Россия вывозит украинских детей

Отметим, что именно из-за депортации украинских детей Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Ранее первая леди Украины Елена Зеленская в интервью РБК-Украина рассказывала, что Россия вывезла из Украины тысячи детей. Процесс их возвращения сложен и продолжителен, поскольку россияне отказываются содействовать.

Напомним, что в начале января из оккупированной части Херсонской области удалось вернуть еще одного ребенка. Это 12-летний мальчик.

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