Параметры договора о недрах Украины могут изменить, Трамп хочет "лучшую сделку", - CBS

Несколько источников американского издания рассказали, что соглашение по украинским "редкоземам" не финализировано. Отмечается, что параметры такого соглашения могут измениться.

CBS News пишет, что по словам лица, знакомого с ходом переговоров, это связано с тем, что президент США Трамп "сейчас настаивает на "большей, лучшей сделке". Собеседник издания рассказал об этом на условиях анонимности.

Представители администрации также рассказали CBS, что во вторник днем для Трампа или его главных советников до сих пор не было плана о подписании соглашения.

Тут стоит заметить, что ранее украинские официальные лица сообщили своим американским коллегам, что они готовы подписать ключевое соглашение по полезным ископаемым через несколько дней после того, как это ожидалось сделать 29 февраля в Белом доме во время визита президента Украины Владимира Зеленского.

Но этот план был разрушен из-за острого спора в Овальном кабинете между украинским лидером, Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

Недавно министр финансов США Скотт Бессент сказал для CBS News, что данное экономическое соглашение пока не на столе для подписи.

Вопрос о подписании соглашения о "редкоземах"

Напомним, рамочное соглашение Украины и США предусматривает создание инвестиционного фонда под совместным управлением двух стран. По документу, Украина должна будет вносить в фонд 50% своей прибыли от продажи полезных ископаемых.

Считается, что в Украине хранится около 5% общих мировых запасов редкоземельных элементов. Для сравнения, США, площадь которых примерно в 12 раз больше, имеют лишь 1-2% редкоземельных элементов в мире.

4 марта Reuters писало, что в ближайшие часы Украина и США якобы подпишут соглашение о распределении доходов от добычи полезных ископаемых. По данным агентства, об этом Трамп может объявить во время своего выступления перед Конгрессом.

Между тем Fox News сообщило, что в Белом доме опровергли "анонс" СМИ о подписании соглашения об ископаемых с Украиной.