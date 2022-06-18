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Парамедик "Тайра" записала перше відео після звільнення з російського полону

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Україна, Субота 18 червня 2022 21:58
Парамедик "Тайра" записала перше відео після звільнення з російського полону Фото: парамедик "Тайра" записала перше відео після звільнення з полону (volyn com ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Український парамедик Юлія Паєвська з позивним "Тайра" подякувала президенту Володимиру Зеленському за організацію обміну полонених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення.

"І всі, хто перебуває зараз по той бік (у полоні - ред.), знають, що все вийде і всі ми будемо вдома. Як удома зараз я. Дякую", - сказала парамедик.

Наразі не відомо, де саме перебуває "Тайра".

Нагадаємо, Зеленський 17 червня повідомив про звільнення "Тайри" з російського полону.

Вона потрапила до полону 16 березня при спробі вийти з обложеного Маріуполя.

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Обмін полоненими Війна Росії проти України
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