Паралимпиада-2024: Дементьев торжествовал в шоссейной велогонке с фотофинишем

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований .

37-летний украинский победил на дистанции 14,2 км среди спортсменов классов C4-5. Награда стала второй параатлетой после "серебра" в личном преследовании на треке.

Дементьев на протяжении всей дистанции держался среди лидеров. Его главными конкурентами были французы Кевин ле Канф и Гатьен ле Руссо, а также нидерландец Мартен ван де Пол. В конце концов, украинец оказался самым ловким.

Вся четвёрка велогонщиков завершила соревнования с одинаковым временем. Однако фотофиниш ярко продемонстрировал, что Дементьев был первым. В частности, он опередил ле Канфф на целый корпус велосипеда. Третьим стал ван де Пол.

Паралимпиада-2024, велоспорт, групповая шоссейная гонка, C4-5, мужчины:

Егор Дементьев (Украина) Кевин ле Канфф (Франция) Мартен ван де Пол (Нидерланды)

В общей сложности Дементьев завоевал пять золотых наград Паралимпийских игр разных лет. Впрочем, в групповой гонке украинец победил впервые со времен Лондона-2012. Тогда он тоже триумфовал в шоссейной индивидуалке.