ua en ru
Пт, 06 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Паралимпиада-2024: Дементьев торжествовал в шоссейной велогонке с фотофинишем

Париж, Пятница 06 сентября 2024 13:24
UA EN RU
Паралимпиада-2024: Дементьев торжествовал в шоссейной велогонке с фотофинишем Фото: Егор Дементьев получил очередную паралимпийскую медаль (facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine)
Автор: Антон Федорцив

Украинский велосипедист Егор Дементьев завоевал "золото" Паралимпийских игр 2024 года в групповой шоссейной гонке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

37-летний украинский победил на дистанции 14,2 км среди спортсменов классов C4-5. Награда стала второй параатлетой после "серебра" в личном преследовании на треке.

Дементьев на протяжении всей дистанции держался среди лидеров. Его главными конкурентами были французы Кевин ле Канф и Гатьен ле Руссо, а также нидерландец Мартен ван де Пол. В конце концов, украинец оказался самым ловким.

Вся четвёрка велогонщиков завершила соревнования с одинаковым временем. Однако фотофиниш ярко продемонстрировал, что Дементьев был первым. В частности, он опередил ле Канфф на целый корпус велосипеда. Третьим стал ван де Пол.

Паралимпиада-2024, велоспорт, групповая шоссейная гонка, C4-5, мужчины:

  1. Егор Дементьев (Украина)
  2. Кевин ле Канфф (Франция)
  3. Мартен ван де Пол (Нидерланды)

В общей сложности Дементьев завоевал пять золотых наград Паралимпийских игр разных лет. Впрочем, в групповой гонке украинец победил впервые со времен Лондона-2012. Тогда он тоже триумфовал в шоссейной индивидуалке.

К слову, ранее подвели итоги соревнований 5 сентября на Паралимпиаде-2024.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Паралимпийские игры 2024
Расписание соревнований
Расписание соревнований
Медальный зачет Украины
Медальный зачет Украины
Какие виды спорта представлены
Какие виды спорта представлены
Украина на Олимпиаде: история побед
Украина на Олимпиаде: история побед