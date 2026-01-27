В ЦПД опровергли ложь Герасимова о "взятии" Купянска-Узлового

Фейковые победы для Путина

Руководитель ЦПД сообщил, что начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов продолжает создавать для российского диктатора Владимира Путина "параллельную реальность". Распространенная оккупантами информация о "контроле над Купянском-Узловым" является полной ложью.

По словам Коваленко, реальная ситуация на фронте иначе:

Купянск-Узловой остается под полным контролем Украины.

В Купянске украинские силы завершают зачистку от недобитков российских подразделений.

Никакого "блокирования" 800 бойцов ВСУ, о котором заявлял Герасимов, не существует.

Цель российской дезинформации

В СНБО подчеркивают, что главная задача этих фейков - внутренняя аудитория РФ. Кремлю нужно демонстрировать "прорывы на фронте" собственному населению на фоне отсутствия реальных успехов.

Кроме того, оккупанты планируют масштабировать эту ложь на Запад через сети ботоферм. Расчет делается на то, что иностранная аудитория не будет детально разбираться в географии и реальном положении дел на Харьковщине.

Что заявила российская сторона: контекст

Ранее Герасимов отчитался о якобы взятии под контроль 17 населенных пунктов с начала января 2026 года.

В частности, он утверждал о захвате более 50 кв. км территории, наступление на Запорожье и бои в районе Доброполья.

Украинская сторона призывает доверять только официальным сводкам Генштаба ВСУ и не распространять пропаганду врага.