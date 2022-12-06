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Парадокс. У Резникова указали на связь ракетных ударов и заморозку пенсий в РФ

Фото: у Резникова указали на связь ракетных ударов и заморозку пенсий в РФ (twitter.com)
Автор: Иван Носальский

Президент РФ Владимир Путин заморозил выплаты пенсионерам в день массированного удара по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины в Twitter.

"Парадокс: 5 декабря, в день массированного ракетного удара по Украине, Путин заморозил пенсионные выплаты россиянам еще на год. По самым скромным оценкам, этот удар обошелся в полмиллиарда долларов США. Из всех россиян пенсионеры больше всех поддерживают войну", - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее стало известно, что, по подсчетам Forbes, общая стоимость всех ракет, которые россияне выпустили по Украине 5 декабря, составляет 400-500 миллионов долларов.

Также мы писали, что 5 декабря силы противовоздушной обороны Украины сбили около 60 из более 70 российских ракет.

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