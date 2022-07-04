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На параді до Дня незалежності біля Чикаго сталася стрілянина. Є жертви

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Чикаго, Понеділок 04 липня 2022 20:58
На параді до Дня незалежності біля Чикаго сталася стрілянина. Є жертви Фото: поліція на місці стрілянини біля Чикаго (twitter.com/wgweather)
Автор: Артем Горовенко

У містечку Хайленд-Парк біля Чикаго невідомий влаштував стрілянину на параді до Дня незалежності США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Chicago Sun-Times.

Повідомляється, що в результаті стрілянини загинули п'ятеро людей, ще 16 отримали поранення. За даними місцевих ЗМІ, озброєний злочинець відкрив вогонь через 10 хвилин після початку параду.

За словами свідків, невідомий встиг швидко зробити від 20 до 25 пострілів. Також повідомляється, що містечко охопила паніка після інциденту.

Нагадаємо, напередодні сталася стрілянина в торговому центрі Fields в Копенгагені (Данія). Невідомий чоловік відкрив вогонь прямо в будівлі, повідомлялося про загибель кількох осіб. Поліція затримала стрільця.

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