На параді до Дня незалежності біля Чикаго сталася стрілянина. Є жертви

У містечку Хайленд-Парк біля Чикаго невідомий влаштував стрілянину на параді до Дня незалежності США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Chicago Sun-Times .

Повідомляється, що в результаті стрілянини загинули п'ятеро людей, ще 16 отримали поранення. За даними місцевих ЗМІ, озброєний злочинець відкрив вогонь через 10 хвилин після початку параду.

За словами свідків, невідомий встиг швидко зробити від 20 до 25 пострілів. Також повідомляється, що містечко охопила паніка після інциденту.