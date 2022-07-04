На параді до Дня незалежності біля Чикаго сталася стрілянина. Є жертви
У містечку Хайленд-Парк біля Чикаго невідомий влаштував стрілянину на параді до Дня незалежності США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Chicago Sun-Times.
Повідомляється, що в результаті стрілянини загинули п'ятеро людей, ще 16 отримали поранення. За даними місцевих ЗМІ, озброєний злочинець відкрив вогонь через 10 хвилин після початку параду.
За словами свідків, невідомий встиг швидко зробити від 20 до 25 пострілів. Також повідомляється, що містечко охопила паніка після інциденту.
#BREAKING: Footage from the #Highland park parade shooting. pic.twitter.com/PvkDfqvpoj— Breaking News 24/7 (@Worldsource24) July 4, 2022
Нагадаємо, напередодні сталася стрілянина в торговому центрі Fields в Копенгагені (Данія). Невідомий чоловік відкрив вогонь прямо в будівлі, повідомлялося про загибель кількох осіб. Поліція затримала стрільця.
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