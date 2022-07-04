На параде ко Дню независимости возле Чикаго произошла стрельба. Есть жертвы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Chicago Sun-Times .

Сообщается, что в результате стрельбы погибли пять человек, еще 16 получили ранения. По данным местных СМИ, вооруженный преступник открыл огонь через 10 минут после начала парада.

По словам свидетелей, неизвестный успел быстро сделать от 20 до 25 выстрелов. Также сообщается, что городок охватила паника после инцидента.