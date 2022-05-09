Без параду та Путіна. На окупованих територіях України раптово відключили РосТБ

Мешканці окупованих територій України не стали свідками чергової хвилі російської пропаганди Росії на 9 травня. Трансляцію виступу президента РФ Володимира Путіна та параду в Москві було несподівано перервано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Держспецзв’язку.

"Під час проведення параду та виступу керівника країни-агресора у столиці ворожої держави, які транслювали усі російські пропагандистські канали, трансляція з російського супутника на захоплені українські регіони несподівано була вимкнена", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, у понеділок, 9 травня, жителі різних регіонів Росії, які увімкнули телевізор, побачили напис-нагадування про війну в Україні. На екрані світився допис: "На ваших руках кров тисяч українців та сотень їх убитих дітей".

Також на сайті російського інтернет-видання Lenta.ru з'явилися десятки матеріалів з критикою війни Росії проти України і диктатора Володимира Путіна. Це зробили співробітники, замінивши текст в уже опублікованих новинах.

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