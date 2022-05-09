RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Без параду та Путіна. На окупованих територіях України раптово відключили РосТБ

Фото: на окупованих територіях України відключили РосТБ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Мешканці окупованих територій України не стали свідками чергової хвилі російської пропаганди Росії на 9 травня. Трансляцію виступу президента РФ Володимира Путіна та параду в Москві було несподівано перервано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Держспецзв’язку.

"Під час проведення параду та виступу керівника країни-агресора у столиці ворожої держави, які транслювали усі російські пропагандистські канали, трансляція з російського супутника на захоплені українські регіони несподівано була вимкнена", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, у понеділок, 9 травня, жителі різних регіонів Росії, які увімкнули телевізор, побачили напис-нагадування про війну в Україні. На екрані світився допис: "На ваших руках кров тисяч українців та сотень їх убитих дітей".

Також на сайті російського інтернет-видання Lenta.ru з'явилися десятки матеріалів з критикою війни Росії проти України і диктатора Володимира Путіна. Це зробили співробітники, замінивши текст в уже опублікованих новинах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна в Україні