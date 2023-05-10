"Парад заморозков" завершается. Синоптик рассказала о погоде на завтра
В ближайшую ночь во многих областях Украины вероятны заморозки. Завтра днем температура воздуха будет не более +16 градусов, осадки возможны в зависимости от региона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.
Погода в Украине
Ночью
Ближайшая ночь, похоже, будет завершать парад заморозков. Ночью дождей в Украине не ожидается, будет сухо и ясно", - рассказала она.
Днем
По данным синоптика, завтра днем температура воздуха будет +13...+16 градусов, в Карпатах и на крайнем востоке - +9...+11 градусов.
Завтра днем в восточных областях, местами в центральных и севере облачность и влажность увеличатся, местами пройдут небольшие, на востоке умеренные, дожди. В южной части и на западе без существенных осадков.
Погода в Киеве
Ночью
В Киеве ночью будет ясно. Температура воздуха ночью +5 градусов.
Днем
Днем периодические облака, без существенных осадков, но в отдельных районах есть возможность небольшого дождя, до +15 градусов.
Как сообщалось, сегодня, 10 мая, теплее всего будет на Закарпатье, а холоднее всего - на востоке Украины. Дожди пройдут в большинстве областей и, скорее всего, минуют Киев.
Кроме того, за последние 2 дня уровень воды в пределах Киева упал на 30 см. В то же время, уровень опасности подтоплений остается.
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