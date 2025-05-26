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Парад отставок в УПЛ: ЛНЗ уволил Григорчука и уже нашел ему замену

Фото: Роман Григорчук (ФК ЛНЗ)
Автор: Андрей Костенко

Черкасский ЛНЗ официально объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Романом Григорчуком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Результаты тренера в ЛНЗ

Разрыв контракта состоялся по соглашению сторон. Причины такого решения в клубе пока не уточнили, лишь поблагодарили тренера за совместную работу.

"Футбольный клуб ЛНЗ благодарит тренера за вклад в развитие команды и желает больших успехов в будущем", - говорится в официальном заявлении клуба.

Григорчук возглавил команду в декабре 2024 года. Под его руководством ЛНЗ провел 13 матчей, одержав лишь 2 победы при 6 ничьих и 5 поражениях. Как следствие, черкасский клуб в турнирной таблице УПЛ финишировал рядом с зоной переходных матчей, заняв 12-ю строчку (31 очко).

Кто заменит Григорчука

По информации "ТаТоТаке", главным кандидатом на вакантную должность является наставник львовского "Руха" Виталий Пономарев. Его контракт с "желто-черными" истекает после завершения текущего сезона.

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