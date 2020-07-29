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Парад в Криму: РФ повернула Україні без розгляду ноту протесту

Автор: Андрій Козловський

У Росії заявили, що мають право організовувати на "своїй території" заходи без погодження з іноземними державами

Російська Федерація повернула Україні без розгляду ноту протесту, яка була надіслана їм через "морський парад" в окупованому Севастополі. У Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що Росія має право організовувати на "своїй території" заходи на свій розсуд без погодження з іноземними державами.

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Про це повідомляє ТАСС.

"Ми бачили цю заяву МЗС України. Згадана нота офіційно надійшла на нашу адресу, ми відповідно до сформованої практики повернули її українській стороні без розгляду у зв'язку з тим, що Російська Федерація, будучи суверенною державою, має право організовувати "на своїй території" паради, святкування й інші заходи", - зазначили в дипвідомстві.

Нагадаємо, військовий парад пройшов у Севастополі 26 липня з нагоди Дня Військово-Морського флоту РФ. Його розцінили як чергове порушення російською стороною норм міжнародного права, в тому числі численних резолюцій Генеральної Асамблеї ООН, а також законодавства України.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Міністерство закордонних справ України направило Росії ноту протесту через проведення військового параду в окупованому Севастополі.

Крім того, постійний представник України при Організації Об'єднаних Націй (ООН) Сергій Кислиця поінформував Генерального секретаря ООН про проведення так званого "військово-морського параду" підрозділів Чорноморського флоту РФ в тимчасово окупованому РФ Севастополі.

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