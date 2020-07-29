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Україна в ООН засудила організований Росією військовий парад у Севастополі

Нью-Йорк, Середа 29 липня 2020 00:59
Україна в ООН засудила організований Росією військовий парад у Севастополі
Фото: Сергій Кислиця (ukraineun.org)
Автор: Инна Собора

Кислиця направив лист генсеку ООН

Постійний представник України при Організації Об'єднаних Націй (ООН) Сергій Кислиця поінформував Генерального секретаря ООН про проведення так званого "військово-морського параду" підрозділів Чорноморського флоту РФ в тимчасово окупованому РФ Севастополі. Було надіслано відповідний лист.

Про це повідомили у прес-службі Постійного представництва України при ООН в Facebook.

Зокрема, у листі Кислиця зазначив, що російський "військово-морський парад" в Севастополі 26 липня порушує норми міжнародного права, у тому числі - резолюції Генасамблеї ООН.

"Україна засуджує триваючу мілітаризацію Криму, що становить суттєву загрозу регіональній безпеці", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що лист буде поширений як офіційний документ Генеральної Асамблеї та Ради Безпеки ООН.

Раніше Міністерство закордонних справ України направило Росії ноту протесту через проведення військового параду в окупованому Севастополі з нагоди Дня Військово-Морського флоту РФ.

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