Повітряні сили вразили понад 20 одиниць техніки та укріплені позиції окупантів

Українські військові за добу знищили понад 20 одиниць бойової броньованої техніки ворога, авіаційну ракету, БПЛА окупантів. Повітряні сили вразили укріплені позиції і живу силу противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook командування Повітряних сил ЗСУ.

З моменту повномасштабного вторгнення Росії на територію України штурмовики і бомбардувальники Повітряних сил Су - 25 і Су-24М здійснили понад тисячу авіаційних нальотів по колонах окупантів, скупченню техніки, особового складу та логістичних центрах.

Знищено сотні одиниць техніки, переправи, пункти постачання паливно-мастильних матеріалів, жива сила та інші важливі об'єкти.

Зазначається, що підрозділи зенітних ракетних військ за добу знищили ракету класу "повітря - поверхня" Х-59, а протиповітряна оборона Сухопутних військ вразила три БПЛА окупантів.

Нагадаємо, Росія ввечері, 3 червня, запустила чотири ракети з кримського напрямку. Всі вони були збиті українською ППО.

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