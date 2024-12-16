ЮАР не пригласит Путина на саммит G20 из-за ордера на арест

Официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья рассказал, что "правовая ситуация не изменилась с саммита БРИКС в Йоханнесбурге (город в ЮАР)".

Он отметил, что ЮАР "никак не может повлиять" на решение МУС, по ордеру которого Путина должны арестовать на территории стран, ратифицировавших Римский статут, из-за насильственной депортации украинских детей, что квалифицируется как военное преступление.

Планируется, что саммит G20 должен состояться в Йоханнесбурге 21-22 ноября 2025 года.

Влияние ордера МУС на арест на зарубежные визиты Путина

Напомним, что Международный уголовный суд 17 марта 2023 года выдал ордер на арест Путина и уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

В общем Путин должен быть задержан в 123 странах, ратифицировавших Римский статут или признавших юрисдикцию МУС.

В августе этого года Путин из-за ордера Гаагского суда на арест не смог отправиться на саммит БРИКС в ЮАР.

Российский диктатор в ноябре также решил не рисковать и отказался от участия в саммите G20 в Бразилии. Глава Кремля тогда объяснил свое решение пропустить мероприятие "не желанием нарушать" своим присутствием "нормальную работу" форума.

Но не все страны, несмотря на ратификацию Римского статута МУС, выполняют соответствующие обязательства. Так, 2 сентября Монголия не стала арестовывать Путина. Свою позицию официальный Улан-Батор объяснил зависимостью страны от российских энергопродуктов.