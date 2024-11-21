ЮАР стала посредником для возвращения украинских детей из России

20 ноября в Претории (Южно-Африканская Республика) состоялась конференция, посвященная возвращению украинских детей, незаконно депортированных в Россию и принудительно перемещенных с временно оккупированных территорий.

"Депортация украинских детей - это преступление против человечности, которое требует немедленной глобальной реакции. Мы благодарны Южной Африке за ее роль в поддержке нашей инициативы и готовность быть медиатором. Вместе мы сможем восстановить справедливость и вернуть наших детей домой", - отметила советник руководителя Офиса Президента Украины и операционный директор Bring Kids Back UA Дарья Заривная.

Она также подчеркнула роль Южной Африки как потенциального посредника в возвращении детей, дополняя усилия Ватикана и Катара. Эту готовность ЮАР подтвердила во время Министерской конференции по человеческому измерению Формулы мира, состоявшейся в конце октября в Монреале.

Отдельное внимание на мероприятии уделили историческому опыту Южной Африки в сфере прав человека. Участники панельной дискуссии обсудили, как этот опыт может стать основой для поддержки глобальной адвокации прав детей.