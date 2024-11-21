ЮАР стала посредником для возвращения украинских детей из России
Южно-Африканская Республика выразила готовность присоединиться к усилиям Ватикана и Катара и взяла на себя роль посредника в возвращении депортированных россиянами украинских детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
20 ноября в Претории (Южно-Африканская Республика) состоялась конференция, посвященная возвращению украинских детей, незаконно депортированных в Россию и принудительно перемещенных с временно оккупированных территорий.
"Депортация украинских детей - это преступление против человечности, которое требует немедленной глобальной реакции. Мы благодарны Южной Африке за ее роль в поддержке нашей инициативы и готовность быть медиатором. Вместе мы сможем восстановить справедливость и вернуть наших детей домой", - отметила советник руководителя Офиса Президента Украины и операционный директор Bring Kids Back UA Дарья Заривная.
Она также подчеркнула роль Южной Африки как потенциального посредника в возвращении детей, дополняя усилия Ватикана и Катара. Эту готовность ЮАР подтвердила во время Министерской конференции по человеческому измерению Формулы мира, состоявшейся в конце октября в Монреале.
Отдельное внимание на мероприятии уделили историческому опыту Южной Африки в сфере прав человека. Участники панельной дискуссии обсудили, как этот опыт может стать основой для поддержки глобальной адвокации прав детей.
Депортация украинских детей
По словам уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца, на оккупированных территориях Украины остаются около 1,5 миллиона детей, находящихся под угрозой депортации в Россию. Он подчеркнул, что процесс возвращения детей крайне сложный из-за отказа РФ сотрудничать, а каждый случай требует индивидуального подхода.
Напомним, что еще в 2022 году Международный уголовный суд выдал ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и российского омбудсмена по обвинению в принудительной депортации украинских детей.
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