ЮАР поставляла боеприпасы и оружие армии России, - посол США

"США убеждены в том, что ЮАР, несмотря на то, что она заявляет о своей нейтральной позиции по поводу российского вторжения в Украину, поставляла оружие армии российского диктатора Владимира Путина", - говорится в заявлении.

По его словам, США зафиксировали стоянку грузового корабля на военно-морской базе Саймонстаун в период с 6 по 8 декабря 2022 года. В Вашингтоне уверены, что представители ЮАР грузили оружие и боеприпасы на это судно, которое затем отправилось в РФ.

Бригетти сообщил журналистам, что правительство США серьезно отнеслось к этому вопросу. Он добавил, что вооружение россиян является серьезной проблемой и США не считают, что этот вопрос закрыт.

О том, насколько точны данные разведки США о том, что ЮАР поставляла боеприпасы в Россию, Бригетти сказал, что готов поставить на это свою жизнь.

Корабль Lady R вошел в военно-морскую базу в декабре вызвало спекуляции и опасения. Тогда Бригетти сказал, что он официально написал министру обороны Танди Модизе.

Он добавил, что другие опасения, поднятые американскими официальными лицами перед делегациями ЮАР, включали участие страны в военных учениях с Россией и Китаем в годовщину вторжения в Украину.