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Папу Римского выпишут из больницы: известна дата

Ватикан, Суббота 22 марта 2025 21:30
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Папу Римского выпишут из больницы: известна дата Фото: Папа Римский Франциск (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Папа Франциск должен вернуться в резиденцию в Ватикане завтра, 23 марта. Врачи назначили ему два месяца реабилитации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Ватикана.

Папа Римский, который провел более месяца в римской больнице им. Агостино Джемелли, вернется в свою резиденцию в "Доме святой Марты" уже 23 марта.

Так сказал руководитель команды врачей, профессор Серджио Альфьери во время встречи с журналистами.

По данным пресс-службы, хотя состояние Папы Франциска стабилизировалось, врачи настаивают на необходимости двухмесячной реабилитации. Известно, что во время госпитализации были два критических момента, когда существовала угроза жизни. Однако Папа все это время оставался в сознании, а его дыхательная система работала без искусственной вентиляции.

Последние две недели состояние здоровья понтифика значительно улучшилось. Голос, который он частично потерял из-за кислородной терапии, постепенно восстанавливается, и врачи отмечают положительную динамику. Несмотря на это, Папе Франциску еще нужно время для полного выздоровления.

Что известно о состоянии Папы Римского

Напомним, что 9 февраля Папа Римский Франциск сократил проповедь из-за проблем с дыханием. Он объяснил это приступом бронхита. Позже его госпитализировали.

Затем выяснилось, что у Папы Римского двусторонняя пневмония. А издание Politico вообще утверждало, что Папа Римский на грани смерти.

В начале марта сообщалось, что состояние Папы Римского остается критическим. Добавим, что на фоне тяжелой болезни Папы Франциска в Ватикане рассмотрели несколько кандидатур на должность нового главы Святого Престола.

Заметим, что ранее сегодня стало известно, что Папа Римский из-за длительного использования кислородной терапии вынужден заново учиться говорить.

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