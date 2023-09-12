Папский посланник по миру в Украине направился в Китай
Папский посланник кардинал Маттео Зуппи отправился в Пекин с дипломатической целью помочь положить конец войне России против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Repubblica.
По данным издания, завтра кардинал скорее всего, встретится с "высшими институциональными лидерами", включая премьер-министра Китая Ли Цяна.
Перед поездкой дипломатия Ватикана консультировалась с США, НАТО и Италией.
Зуппи уже посетил Киев и Москву в июне, а в следующем месяце отправился в Вашингтон в рамках усилий Ватикана по заключению мирного соглашения между Россией и Украиной.
Позиция Франциска и "мирные" инициативы
Папа римский Франциск с начала вторжения в Украину отказался осудить Москву. Он восхваляет империализм и призывает российскую молодежь быть достойными наследниками царей, которые вели захватнические войны против соседей.
При этом Франциск постоянно призывает к миру "в раздираемой войной стране", не говоря о том, что оккупанты должны покинуть территорию Украины.
В мае Зеленский встречался с папой римским и заявил, что Украине не нужны посредники. Вместо этого следует разработать план действий по справедливому миру в Украине.
После этого папа римский Франциск поручил Маттео Зуппи провести миротворческую миссию, "чтобы попытаться помочь покончить с войной в Украине".