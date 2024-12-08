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Не бумажка с несколькими подписями. Зеленский ответил, что нужно для завершения войны

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Для окончания войны в Украине нужны гарантии надежного мира без закрывания глаз на оккупацию. Россию можно остановить только силой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства подчеркнул, что войну нельзя закончить "просто бумажкой и несколькими подписями, а прекращенный огонь без гарантий может быть разожжен снова в любой момент, как Путин это уже делал".

"Чтобы гарантировать, что потерь украинцев и украинок больше не будет, нужно гарантировать надежность мира и не закрывать глаза на оккупацию", - заявил президент.

Зеленский считает, что российского диктатора Владимира Путина можно остановить только силой лидеров, которые могут стать "лидерами мира".

"Рассчитываем на Америку и весь мир для остановки Путина. Единственное, чего он боится, - это Америка и единство мира", - отметил он.

По словам Зеленского, именно о мире благодаря силе, шагах и гарантиях говорят со всеми партнерами Украины.

 

Трамп призвал к переговорам

Напомним, 7 декабря в Париже президент Владимир Зеленский встретился с избранным президентом США Дональдом Трампом в присутствии французского лидера Эммануэля Макрона.

Зеленский заявил, что встреча была "хорошей и продуктивной", а мир через силу возможен.

После этого Трамп сделал заявление о войне в Украине. Он призвал к "немедленному прекращению огня" и переговорам между Украиной и РФ. Как заявил Трамп, Зеленский и Украина якобы готовы к заключению соглашения для прекращения войны.

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