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Бумажной работы станет меньше. Украина готовит цифровизацию учета в войсках, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина проводит цифровизацию учета в войсках, чтобы свести к минимуму бумажную работу. Это необходимо для максимально быстрого обеспечения конкретных потребностей наших защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства рассказал, что провел сегодня, 11 сентября, совещание с министром обороны Рустемом Умеровым, первым заместителем главы Минобороны Александром Павлюком и министром цифровой трансформации Украины Михаилом Федоровым насчет прозрачности обеспечения бойцов ВСУ. 

"Конкретные потребности наших боевых бригад - они должны обеспечиваться максимально быстро, и для этого весь учет должен быть цифровизирован. Вообще бумажной работы в войсках должно стать гораздо меньше", - отметил Зеленский. 

По его словам, не должно быть разницы между тем, что подают в отчетах чиновники с тем, в чем реально нуждаются украинские воины. 

Президент рассказал, что Министерство обороны сейчас перезапускает систему учета, а Министерство цифровой трансформации помогает в этом. 

Цифровизация военкоматов

Напомним, ранее в Министерстве обороны рассказывали, что в Украине хотят запустить цифровизацию территориальных центров комплектования и социальной поддержки. 

Теперь военкоматы будут обмениваться данными со всеми ведомствами, которые держат реестры. 

 

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