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Пособие на оздоровление для военных: кто может получить выплату и как ее оформить

07:21 23.07.2026 Чт
2 мин
Ранее ожидали согласования заявлений, а теперь - несколько шагов в приложении
aimg Михаил Михайлюк
Фото: военные имеют право на ежегодную выплату для оздоровления (коллаж РБК-Украина)

Военнослужащие в Украине имеют право раз в год получить денежную помощь для оздоровления. Размер выплаты составляет месячное денежное довольствие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Киевского городского ТЦК и СП.

Оформить помощь можно в двух случаях: при выбытии в ежегодный основной отпуск (полную или ее вторую часть) или без отпуска - на основании рапорта и приказа командира воинской части.

Раньше для получения выплаты военным нужно было подавать бумажные заявления и ждать их согласования. Подать рапорт можно через приложение "Армия+", которое должно упростить и ускорить процедуру.

Как оформить выплату через "Армию+"

Для этого нужно перейти в раздел "Сервисы", выбрать "Рапорты" - "Выплаты" - "Денежная помощь для оздоровления".

Затем военнослужащий должен подтвердить, что не получал такую выплату в этом году, указать служебные данные и добавить Армия ID командира для согласования рапорта. После проверки информации, документ можно подписать и отправить на рассмотрение.

Статус рапорта можно отслеживать в разделе "Мои рапорты" в приложении.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что военнослужащие могут получать дополнительные выплаты в зависимости от условий службы, выполнения боевых заданий и места нахождения.

В частности, отдельные категории военных имеют право на дополнительное вознаграждение в размере до 10 тысяч гривен. Ее начисление зависит от выполнения заданий, участия в мероприятиях по обеспечению обороны Украины и других условий, предусмотренных законодательством.

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