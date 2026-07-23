Пособие на оздоровление для военных: кто может получить выплату и как ее оформить

Оформить помощь можно в двух случаях: при выбытии в ежегодный основной отпуск (полную или ее вторую часть) или без отпуска - на основании рапорта и приказа командира воинской части.

Раньше для получения выплаты военным нужно было подавать бумажные заявления и ждать их согласования. Подать рапорт можно через приложение "Армия+", которое должно упростить и ускорить процедуру.

Как оформить выплату через "Армию+"

Для этого нужно перейти в раздел "Сервисы", выбрать "Рапорты" - "Выплаты" - "Денежная помощь для оздоровления".

Затем военнослужащий должен подтвердить, что не получал такую выплату в этом году, указать служебные данные и добавить Армия ID командира для согласования рапорта. После проверки информации, документ можно подписать и отправить на рассмотрение.

Статус рапорта можно отслеживать в разделе "Мои рапорты" в приложении.