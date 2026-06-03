Бумажные и без срока действия: кому из украинских водителей нужно обменять удостоверения

Украинским водителям, которые до сих пор пользуются старыми бумажными или ламинированными удостоверениями, рекомендуют обновить документы. В некоторых случаях это может помочь избежать проблем во время поездок за границу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.
В МВД напомнили, что современное водительское удостоверение в формате ID-карты имеет несколько степеней защиты и отображается в электронных сервисах - приложении "Дія" и Кабинете водителя.
В то же время часть украинцев до сих пор пользуется удостоверениями старого образца, выданными до 2013 года или бумажными ламинированными документами. Если такое удостоверение не отображается в электронных реестрах, его стоит обновить.
Особенно это касается водителей, которые планируют путешествовать на автомобиле за границу.
Для замены документа необходимо записаться в сервисный центр МВД через систему электронной записи или взять талон в терминале непосредственно в центре.
С собой нужно иметь:
В МВД обратили внимание, что паспорт, налоговый номер и выписку о месте жительства можно показать администратору через приложение "Дія".
Фотографироваться заранее не нужно - фото для нового документа сделают непосредственно в сервисном центре.
Новое водительское удостоверение можно получить в день обращения.
Ориентировочная стоимость услуги составляет 572 гривны без учета банковской комиссии.
Заказать обмен водительского удостоверения через Кабинет водителя или приложение "Дія" могут только те граждане, чьи документы уже содержатся в электронных реестрах и отображаются вместе с фотографией.
Если старое удостоверение отсутствует в электронных базах, для его замены придется лично обратиться в сервисный центр МВД.
В ведомстве объяснили, что Конвенция о дорожном движении 1968 года, на основании которой украинские водительские удостоверения признаются в других странах, предусматривает наличие срока действия документа. Эта информация должна быть указана в графе 4b водительского удостоверения.
Если документ выдан без срока действия, во время зарубежных поездок могут возникать дополнительные вопросы или недоразумения со стороны контролирующих органов других государств.
Именно поэтому владельцам таких удостоверений рекомендуют обменять их на современный документ.
Ранее РБК-Украина писало, в чем разница между обменом и восстановлением водительского удостоверения. Обмен нужен, когда документ есть на руках, но его надо заменить из-за окончания срока действия, изменения данных или повреждения. Восстановление оформляют в случае потери или похищения удостоверения.
Также мы рассказывали, что при потере водительского удостоверения повторно сдавать экзамены и проходить обучение не нужно. В МВД объяснили, что документ можно просто восстановить через сервисный центр, Кабинет водителя или "Дію". Повторные экзамены нужны только тем, кого ранее лишили права управления транспортом.