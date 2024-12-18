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Бумажное пенсионное теперь не обязательно: что его заменит

Фото: в Украине сделали не обязательным бумажное пенсионное (nashreporter.com)
Автор: Иван Носальский

Украинским пенсионерам больше не обязательно оформлять бумажное пенсионное удостоверение. Достаточно электронного удостоверения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію" в Telegram.

Как отметили в сервисе госуслуг, украинцы могут оформлять электронное удостоверение значительно быстрее и без поездок в госучреждения, как в случае с бумажным аналогом. 

Подать заявку на получение электронного пенсионного удостоверения можно на веб-портале Пенсионного фонда. Для оформления документа необходима пенсионная запись в Реестре застрахованных лиц и номер налогоплательщика. Удостоверение отобразиться в "Дії", как будет готово. 

В "Дії" обратили внимание, что пенсионное по возрасту будет подтягиваться в приложении автоматически, а пенсионное по инвалидности, потере кормильца или за выслугу лет нужно добавить собственноручно. Для этого нужно пролистать все документы в приложении и выберите Добавить документ - Пенсионное удостоверение.

 

Повышение пенсий

Напомним, ранее стало известно, что в марте 2025 года украинцам повысят пенсии. Перерасчет произведут в соответствии с уровнем инфляции от 13 до 17%.

Также, согласно данным Центра Разумкова, каждый четвертый пенсионер в Украине работает. Всего численность рабочих пенсионеров по состоянию на начало 2024 года составляла 2,75 млн человек.

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