Бумажное пенсионное теперь не обязательно: что его заменит

Как отметили в сервисе госуслуг, украинцы могут оформлять электронное удостоверение значительно быстрее и без поездок в госучреждения, как в случае с бумажным аналогом.

Подать заявку на получение электронного пенсионного удостоверения можно на веб-портале Пенсионного фонда. Для оформления документа необходима пенсионная запись в Реестре застрахованных лиц и номер налогоплательщика. Удостоверение отобразиться в "Дії", как будет готово.

В "Дії" обратили внимание, что пенсионное по возрасту будет подтягиваться в приложении автоматически, а пенсионное по инвалидности, потере кормильца или за выслугу лет нужно добавить собственноручно. Для этого нужно пролистать все документы в приложении и выберите Добавить документ - Пенсионное удостоверение.