Бумаги потеряны, а жилье осталось: как подтвердить право собственности на имущество без оригиналов

Украинцы, которые из-за войны потеряли или повредили документы на жилье, могут подтвердить право собственности даже без оригиналов. Особенно это касается недвижимости, право на которую было оформлено до 2013 года.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Министерство юстиции Украины.
Главное:
В Минюсте отмечают, что потеря бумажных документов не означает потерю права собственности на квартиру или дом.
Если жилье было зарегистрировано до 2013 года, информация о нем может храниться в архивной составляющей Государственного реестра прав или в архивах Бюро технической инвентаризации (БТИ).
Для подтверждения права собственности владельцу нужно обратиться к государственному регистратору в ЦНАП или к нотариусу. С собой необходимо иметь:
Заявление о государственной регистрации прав оформляется на месте.
В целом обращаться нужно к регистратору или нотариусу в пределах области, где расположена недвижимость. В то же время для владельцев имущества на временно оккупированных территориях действует исключение.
Если жилье расположено в Крыму, Севастополе, а также в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Николаевской или Днепропетровской областях, обратиться можно к любому государственному регистратору или нотариусу на подконтрольной Украине территории.
После подачи заявления государственный регистратор самостоятельно проверит сведения в электронных архивах или направит запрос в соответствующее БТИ.
На основании архивных данных будет подтверждено право собственности и внесена информация в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество.
Если сведения о праве собственности хранились только на бумажных носителях, а архив БТИ был уничтожен или остался на оккупированной территории, владельцу придется обращаться в суд.
В таком случае именно судебное решение станет основанием для внесения данных о недвижимости в Государственный реестр прав.
В Министерстве юстиции призывают владельцев недвижимости, оформленной до 2013 года, не откладывать регистрацию данных в Государственном реестре прав.
Во-первых, это защитит информацию об имуществе от потери из-за возможного уничтожения бумажных архивов в результате войны.
Во-вторых, наличие данных в реестре является обязательным условием для получения компенсации по программе "єВідновлення" в случае повреждения или уничтожения жилья.
В ведомстве также напомнили, что для недвижимости, право собственности на которую возникло до 2013 года, внесение информации в Государственный реестр прав осуществляется бесплатно.
РБК-Украина ранее писало о необходимости зарегистрировать право собственности на недвижимость, оформленную до 2013 года, если ее нет в Государственном реестре вещных прав. Эксперты объясняют, что без такой записи владельцы могут потерять возможность получить компенсацию за поврежденное или разрушенное жилье. Также украинцам напомнили, как зарегистрировать недвижимость онлайн через "Дію" или офлайн через ЦНАП или нотариуса.
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