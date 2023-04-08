МИД раскритиковал Ватикан за приравнивание Украины и РФ: не способствует примирению

Попытки поставить знак равенства между Украиной, которая страдает, и Россией, которая наносит страдания, не способствует примирению.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу представителя Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко.

"Вчера в Страстную пятницу в Риме состоялось большое религиозное действо - Крестный ход. Он символизирует победу добра над злом, света над тьмой, веры над унынием. Мы глубоко благодарны Папе Франциску за его заботу об Украине и украинцах", - сообщил Николенко.

Однако он отметил, что нынешнее шествие было снова омрачено попыткой приравнять жертву и агрессора.

Представитель МИД пояснил, что речь идет о текстах, которые были зачитаны во время 10-й стации Крестного хода: от имени украинского подростка, который нашел приют в Италии после захвата российскими войсками Мариуполя, и российского парня, брат-военнослужащий которого потерял жизнь, а отец и дед пропали без вести как участники захватнической войны России против Украины.

"Мы разочарованы, что Святой Престол не принял во внимание аргументы украинской стороны об оскорбительном характере такого жеста. Совместное участие украинца и россиянина искажает действительность, в которую Россия погрузила украинцев, воплощая против них геноцид. Более того, такой шаг подрывает принципы справедливости и общечеловеческой нравственности, дискредитирует концепцию мира и братства", - подчеркнул он.

Николенко также отметил, что "попытки поставить знак равенства между Украиной, которая страдает, и Россией, которая наносит страдания, не способствуют примирению".

Примирение, по его словам, может наступить только после украинской победы, наказания всех российских преступников, покаяния за причиненные страдания и просьбы прощения перед украинцами.

"Рассчитываем, что Святой Престол в дальнейшем будет придерживаться подхода, который будет базироваться на глубинном понимании справедливости и ответственности за восстановление мира в Украине и установление справедливости", - добавил спикер.

Напомним, в прошлом году во время Крестного пути в Страстную пятницу Ватикан хотел, чтобы украинка и россиянка совместно пронести крест и зачитали тезисы о "братских народах".

Однако после просьб Украины Ватикан все же изменил свое мнение, но вместо зачитывания тезисов была молитвенная тишина. Однако женщины все же вдвоем несли крест.

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