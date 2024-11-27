ua en ru
Ср, 27 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Папа Римский заявил о "тяжелой зиме" для Украины и призвал к поддержке

Ватикан, Среда 27 ноября 2024 15:24
UA EN RU
Папа Римский заявил о "тяжелой зиме" для Украины и призвал к поддержке Фото: Папа Римский Франциск (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Папа Римский Франциск заявил, что зима будет тяжелой для Украины. Понтифик призвал поддерживать украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vatican News.

Папа Франциск в среду, 27 ноября, провел встречу с паломниками на площади Святого Петра в Ватикане. Во время своей речи он упомянул Украину.

Понтифик призвал не забывать об украинском народе, который очень страдает. Он также призвал молиться о мире.

"Подумайте об украинских детях и подростках, которые в этот период страдают, без отопления среди очень суровой зимы. Молитесь за украинских детей и подростков", - сказал Папа Римский.

Поздравляя польских паломников, понтифик попросил поддерживать украинцев во время "тяжелой зимы".

"Будьте милосердными и миротворцами, поддерживая тех, кто испытывает трудности и страдает из-за войны, в частности украинцев, в том, чтобы пережить зиму. Это будет тяжелая зима для Украины", - заявил Папа Франциск.

Следует отметить, что Папа Римский за время полномасштабной войны в Украине трижды встречался с президентом Владимиром Зеленским. Последняя встреча прошла в октябре 2024 года. Тогда Зеленский подарил Ватикану картину о резне в Буче.

До этого украинский президент и Папа Франциск встречались в мае 2023 года и во время саммита G7 в итальянской Апулии в июне 2024 года.

Понтифик неоднократно упоминал о войне в Украине в своих молитвах и выступлениях. Он призывает к "мирному" завершению войны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Папа римский Война в Украине
NEWS
Зеленый станет изумрудным. Как изменятся светофоры в Украине с 1 мая 2025 года
Зеленый станет изумрудным. Как изменятся светофоры в Украине с 1 мая 2025 года
DAILY
Украина не будет прокачивать газ из РФ. Готова ли Европа и в чем риск для Молдовы
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Украина не будет прокачивать газ из РФ. Готова ли Европа и в чем риск для Молдовы