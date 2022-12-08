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Папа Римский заплакал во время молитвы о мире в Украине

Иллюстративное фото: Папа Римский заплакал во время молитвы о мире в Украине (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Папа Римский Франциск не смог сдержать эмоции и заплакал во время своей молитвы о мире в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Голос понтифика начал дрожать, когда он упомянул о страданиях украинцев. После слов о желании "передать благодарность украинского народа" он был вынужден прервать свою молитву и не мог продолжать около 30 секунд.

Толпа, среди которой также находился мэр Рима Роберто Гуалтьери, начала аплодировать, когда Папа Римский перестал говорить и начал плакать.

Когда он возобновил молитву, его голос все еще дрожал.

"...украинского народа за мир, о котором мы так долго просили Господа. Вместо этого я должен передать вам мольбы детей, стариков, матерей и отцов и молодых людей этой замученной земли, которая так много страдает", - продолжил Папа Римский.

Напомним, ранее Папа Римский Франциск назвал украинцев мучениками, а бурятов и чеченцев - самыми жестокими.

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