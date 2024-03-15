ua en ru
Пт, 15 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Посол в Ватикане призвал Франциска посетить Украину из-за скандала с "белым флагом"

Пятница 15 марта 2024 14:32
UA EN RU
Посол в Ватикане призвал Франциска посетить Украину из-за скандала с "белым флагом" Фото: Папа Римский Франциск (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Визит Папы Римского Франциска в Украину станет важным сигналом не только для страны, но и для всего мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины в Ватикане Андрей Юраш в эфире Sky TG24.

"В любое время, если Папа решит посетить Украину, это будет очень важно не только для страны, но это будет сигналом, символом для всего мира", - заявил посол.

Юраш добавил, что объяснение слов Папы Римского со стороны кардинала Паролина было очень полезно для понимания позиции Святого Престола. В то же время, Украина не может принять "символ белого флага", однако делает важные шаги в направлении мира.

"Белый флаг" Франциска

9 марта папа Франциск заявил о том, что Украина должна "продемонстрировать мужество белого флага" и начать переговоры с Россией. Такое заявление вызвало резкую негативную реакцию у стран Запада и Украины.

В частности, президент Украины Владимир Зеленский напомнил понтифику, что россияне не идут дальше по Европе только потому, что их сдерживают украинские защитники с оружием в руках.

Более подробно о заявлении Папы - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Российская Федерация Ватикан
NEWS
Удар по Одессе, погибшие и десятки раненых: все детали атаки на город
Удар по Одессе, погибшие и десятки раненых: все детали атаки на город
DAILY
Курс на Юг. Как Украина ищет союзников вне Европы и США
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Курс на Юг. Как Украина ищет союзников вне Европы и США