Папа Римський вперше відвідав ОАЕ

Папа Франциск буде учасником міжконфесійної конференції

С первым визитом в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) прибыл Папа Римский Франциск. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Gulf News.

Так, самолет с Папой Римским на борту приземлился в аэропорту Абу-Даби около десяти часов вечера по местному времени.

Сообщается, что Франциск примет участие в межконфессиональной конференции по приглашению наследного принца Абу-Даби шейха Мохаммеда бен Зайеда аль-Нахьяна.

Отметим, Папа Римский отслужит мессу, на которой планируют быть около 120 тыс. человек. Кроме того, папа встретится с шейхом Ахмедом аль-Тайебом, имамом каирской мечети аль-Ажар, крупнейшего центра обучения мусульман-суннитов.

Напомним, ранее сообщалось, что Папа Римский Франциск выразил обеспокоенность происходящим конфликтом на Донбассе.

Как писало РБК-Украина, Папа Римский Франциск в традиционном рождественском послании Urbi et Orbi упомянул Украину и попросил для нее мира. 25 декабря христиане западного обряда отмечают светлый праздник Рождества Христова.