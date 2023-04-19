Папа Римский в Венгрии обсудит войну в Украине

Папа Римский Франциск во время своего визита в Венгрию планирует обсудить войну в Украине. Визит запланирован на конец апреля.

Об этом заявил государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Farodi Roma .

"Я думаю, что Папа, как он всегда делает, воспользуется этим визитом, чтобы попытаться увидеть, есть ли возможности сделать какие-то шаги к миру, учитывая также положение Венгрии в международном сообществе. В этом смысле он может оказать помощь", - заявил он.

Кардинал сообщил, что Франциск "воспользуется любой возможностью, чтобы попытаться укрепить мир (между Украиной и РФ, - ред.)".

Напомним, на Пасху Папа Римский помолился за мир между Украиной и РФ.

Кроме того, Папа Римский Франциск упомянул о войне в Украине, а также обратился к россиянам.

Кроме того, в Министерстве иностранных дел раскритиковали Ватикан из-за приравнивания Украины и России.

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