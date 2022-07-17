Папа Римський закликав до відновлення переговорів між Україною і Росією

Папа Римський Франциск закликав до якнайшвидшого відновлення переговорів між Україною і Росією для завершення війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Ватикану.
"Я завжди близький з багатостраждальним населенням України, на яке кожен день сиплеться ракетний дощ. Невже не зрозуміло, що війна приносить тільки руйнування і смерть, віддаляючи народи один від одного, вбиваючи істину і діалог? Молюся і сподіваюся, що всі міжнародні діячі дійсно будуть докладати зусиль для відновлення переговорів, а не для підживлення нісенітниці війни", - заявив він.
Понтифік закликав усі сторони до пошуків мирного рішення, яке поважатиме права всіх.
"Приєднуюся до релігійних лідерів, закликаючи всіх прагнути від будь-якої форми насильства і почати процес діалогу для загального блага", - сказав він.
Нагадаємо, раніше глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що не видно можливостей для переговорів з Путіним через війну в Україні.
Крім того, раніше президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що західні партнери не будуть підштовхувати Україну до мирних переговорів з Кремлем.