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Папа Франциск про війну в Україні: припиніть цю "бійню", поки міста не перетворені в кладовища

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Ватикан, Неділя 13 березня 2022 13:54
Папа Франциск про війну в Україні: припиніть цю "бійню", поки міста не перетворені в кладовища Фото: Папа Римський Франциск (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Папа Римський Франциск закликав негайно припинити війну в Україні, назвавши її "бійнею". Він застеріг зробити це раніше, аніж міста перетворяться на кладовища.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vatican News.

"В ім'я Бога, я прошу вас: зупиніть цю бійню!", - закликав понтифік.

Він висловив жах перед варварством, вбивством дітей, безневинних і беззбройних цивільних осіб і закликав покласти край неприйнятній збройній агресії, перш ніж вона перетворить міста на цвинтарі.

"З болем у серці я приєднуюсь до голосу простих людей, які благають покласти край війні", - закликав Папа Франциск.

Нагадаємо, раніше Папа Римський Франциск відкинув твердження Росії про проведення "спеціальної операції" в Україні. Він назвав те, що відбувається справжньою війною.

Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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