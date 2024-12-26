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Папа Римский принял приглашение посетить Украину, - глава УГКЦ

Украина, Четверг 26 декабря 2024 22:19
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Папа Римский принял приглашение посетить Украину, - глава УГКЦ Фото: Папа Римский Франциск (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Папа Римский принял приглашение посетить Украину. Однако дата визита пока еще не известна.

Об этом заявил глава Украинской греко-католической церкви блаженнейший Святослав, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.

Приглашение о таком визите папа получил, и, по словам Святослава, УГКЦ имеет заверения, что оно принято, но когда визит осуществится, неизвестно.

"Пока нет (времени визита - ред.), но папа Франциск порой любит делать сюрпризы. Он может анонсировать визит буквально за месяц перед тем, чем он решил в Украину приехать. Поэтому мы входим в этот новый год с надеждой. С надеждой на то, что справедливый мир все же воцарится в Украине", - сказал глава греко-католической церкви УГКЦ.

Напомним, что на днях блаженнейший Святослав рассказал РБК-Украина о том, как полномасштабная война изменила украинских верующих, отношения с Папой Франциском и ПЦУ.

Скандальные высказывания Папы Римского

Заметим, что за последние почти три года, Франциск неоднократно высказывался о войне между Украиной и Россией. Довольно часто его высказывания имели двусмысленный характер.

Наиболее скандальным было заявление в марте этого года, когда Папа Римский призвал Украину к переговорам с Россией и употребил словосочетание "белый флаг". Такое заявление вызвало крайне негативную реакцию официального Киева и стран Запада.

Однако на днях Папа Римский снова попал в скандал. На этот раз он назвал россиян и украинцев "двоюродными братьями". Подробнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.

Более того, накануне Рождества Папа Римский помолился за "рождественское перемирие" по всему миру.

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