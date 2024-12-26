Папа Римский принял приглашение посетить Украину, - глава УГКЦ

Папа Римский принял приглашение посетить Украину. Однако дата визита пока еще не известна.

Об этом заявил глава Украинской греко-католической церкви блаженнейший Святослав, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода .

Приглашение о таком визите папа получил, и, по словам Святослава, УГКЦ имеет заверения, что оно принято, но когда визит осуществится, неизвестно.

"Пока нет (времени визита - ред.), но папа Франциск порой любит делать сюрпризы. Он может анонсировать визит буквально за месяц перед тем, чем он решил в Украину приехать. Поэтому мы входим в этот новый год с надеждой. С надеждой на то, что справедливый мир все же воцарится в Украине", - сказал глава греко-католической церкви УГКЦ.

Напомним, что на днях блаженнейший Святослав рассказал РБК-Украина о том, как полномасштабная война изменила украинских верующих, отношения с Папой Франциском и ПЦУ.