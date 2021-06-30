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Зеленський запросив Папу Франциска в Україну

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Київ, Середа 30 червня 2021 19:19
Зеленський запросив Папу Франциска в Україну Фото: президент України Володимир Зеленський і Папа Франциск (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Папою Римським Франциском. В ході бесіди вони обговорили ситуацію на Донбасі, питання міжрелігійного діалогу, захист прав біженців і турботу про бідних. Глава держави запросив понтифіка відвідати Україну.

Про це повідомив Офіс президента.

"Зеленський повторив запрошення Папі Франциску відвідати Україну. Він висловив переконання, що зустрічі Його Святості з українцями на українській землі стануть доленосною подією", - наголошується в повідомленні.

Під час бесіди президент привітав Папу Римського з днем Святих Апостолів Петра і Павла. Глава держави також зазначив, що розмова відбувається в особливий період - 20-ту річницю візиту святого Папи Івана Павла II в Україну.

"Візит Вашої Святості чекає насамперед народ України", - зазначив Зеленський.

Він відзначив глобальну діяльність понтифіка, включаючи увагу до питань миру, міжрелігійного діалогу, захисту прав біженців, турботи про бідних.

Президент подякував Папу Франциску за його постійні молитви за мир і спокій в Україні. Зеленський також повідомив йому про жахливі наслідки війни на сході України. Зазначивши, що країна втратила понад 14 тисяч осіб у війні на Донбасі, а 1,5 млн українців були змушені покинути свої домівки.

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