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Папа Римський планує відвідати Україну в 2022 році

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Вівторок 28 вересня 2021 16:00
Папа Римський планує відвідати Україну в 2022 році Фото: Папа Римський Франциск (flickr.com/koreanet)
Автор: Валерія Поліщук

У 2022 році Папа Римський Франциск планує відвідати Україну. Однак точна дата візиту поки невідома.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на KAI.

Про намір понтифіка відвідати Україну повідомив архієпископ Мечислав Мокшицький.

"Я дізнався, що Святіший Отець планує такий візит наступного року", - сказав архієпископ Мечислав у відповідь на запитання журналіста про те, чи сподівається Україна на візит понтифіка.

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Візит в Україну Папа римський
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