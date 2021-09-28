Папа Римський планує відвідати Україну в 2022 році
Фото: Папа Римський Франциск (flickr.com/koreanet)
У 2022 році Папа Римський Франциск планує відвідати Україну. Однак точна дата візиту поки невідома.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на KAI.
Про намір понтифіка відвідати Україну повідомив архієпископ Мечислав Мокшицький.
"Я дізнався, що Святіший Отець планує такий візит наступного року", - сказав архієпископ Мечислав у відповідь на запитання журналіста про те, чи сподівається Україна на візит понтифіка.