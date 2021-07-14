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Повернувся до Ватикану: Папу Римського виписали з лікарні після операції

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Ватикан, Середа 14 липня 2021 19:15
Повернувся до Ватикану: Папу Римського виписали з лікарні після операції Фото: Папа Римський Франциск (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Папу Римського Франциска виписали з лікарні в Римі. Голова Католицької церкви перебував у шпиталі протягом десяти днів після операції на кишківнику.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Ватикану.

Протягом десяти днів у шпиталі, Папа Римський жодного разу не полишав роботу. Минулої неділі Франциск провів щотижневу месу з балкона 11-го поверху лікарні. Зокрема, голова Католицької церкви провів зустріч з онкохворими дітьми в одному з відділень медичного закладу.

Варто відзначити, що після видалення частини легені у дитинстві, Папа Римський регулярно обстежується протягом усього життя.

Нагадаємо, що 4 липня Франциска госпіталізували до лікарні задля планової операції з приводу симптоматичного стенозу товстої кишки.

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Папа Римський операция
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