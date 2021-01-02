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Папа Франциск виступив з новорічним зверненням, незважаючи на проблеми зі здоров'ям

Ватикан, Субота 02 січня 2021 01:19
Папа Франциск виступив з новорічним зверненням, незважаючи на проблеми зі здоров'ям
Фото: Папа Франциск (vaticannews.va)
Автор: Артур Родивилов

У п'ятницю, 1 січня, Папа Франциск знову з'явився на публіці після того, як хронічна хвороба змусила його пропустити церковну службу на Новий рік. Під час свого звернення понтифік не згадав про свій стан.

Про це повідомили у прес-центрі Ватикану.

Полуденне благословення зазвичай дається з вікна, що виходить на площу святого Петра, але в цей раз воно було перенесено в закрите приміщення, щоб запобігти великому скупченню людей і обмежити поширення COVID-19.

"Сьогоднішнє життя управляється війною, ворожнечею і багатьма руйнівними речами. Ми хочемо миру. Це дар", - сказав глава Римсько-католицької церкви.

Він зазначив, що реакція на глобальну кризу з коронавірусом продемонструвала важливість поділу тягаря між країнами та народами.

"Болючі події, якими був відзначений шлях людства минулого року, особливо пандемія, навчили нас, наскільки необхідно проявляти інтерес до проблем інших і поділяти їхні тривоги", - повідомив він.

Франциск особливо підкреслив свою тривогу з приводу ситуації в Ємені.

Нагадаємо, Папа Франциск не міг відвідати служби у четвер і в п'ятницю вранці через ішіас - поширеної хвороби, що викликає біль вздовж сідничного нерва у нижній частині спини та ногах.

Раніше РБК-Україна писало, що Папа Франциск оголосив наступний 2021 роком святого Йосипа. Також він пообіцяв спеціальну індульгенцію вірянинам у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Також повідомлялося, що Папа Римський вперше в історії призначив кардиналом афроамериканця. Місце у конклаві отримав архієпископ Уілтон Грегорі з Вашингтона.

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