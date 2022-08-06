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Папа Римський обговорив з українським послом можливий візит до Києва

Фото: Папа Римський зустрівся з послом України (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Папа Римський Франциск зустрівся з послом України у Ватикані Андрієм Юрашем. Вони обговорили можливий візит понтифіка до Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дипломата у Twitter.

Папа Франциск зазначив, що підтримує Україну і хотів би відвідати її.

"Україна багато років, особливо з початку війни, чекала на Папу і буде рада зустріти його перед його поїздкою до Казахстану", - зазначив Юраш.

Фото: Папа Римський зустрівся з українським послом (twitter.com/AndriiYurash)

Нагадаємо, раніше в Ватикані заявили, що понтифік бажає приїхати до України у серпні.

Пізніше сам Папа Римський підтвердив свій намір. Проте поки немає офіційних дат чи інформації про приїзд понтифіка.

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Візит в УкраїнуПапа римський