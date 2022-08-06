Папа Римський обговорив з українським послом можливий візит до Києва

Папа Римський Франциск зустрівся з послом України у Ватикані Андрієм Юрашем. Вони обговорили можливий візит понтифіка до Києва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дипломата у Twitter.
Папа Франциск зазначив, що підтримує Україну і хотів би відвідати її.
"Україна багато років, особливо з початку війни, чекала на Папу і буде рада зустріти його перед його поїздкою до Казахстану", - зазначив Юраш.
Фото: Папа Римський зустрівся з українським послом (twitter.com/AndriiYurash)
Нагадаємо, раніше в Ватикані заявили, що понтифік бажає приїхати до України у серпні.
Пізніше сам Папа Римський підтвердив свій намір. Проте поки немає офіційних дат чи інформації про приїзд понтифіка.
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