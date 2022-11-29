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Папа Римский назвал украинцев мучениками, а чеченцев и бурятов "самыми жестокими"

Фото: Папа Римский Франциск (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Папа Римский Франциск назвал бурятов и чеченцев самыми жестокими российскими оккупантами, которые вторглись на территорию Украины. Украинцев же он считает мучениками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью журналу America.

"Когда я говорю об Украине, я говорю о людях, которые приняли мученическую смерть. Если у вас есть мученики, то есть и те, кто мучает их. Когда я говорю об Украине, я говорю о жестокости, потому что у меня есть много информации о жестокости вторгшихся войск. Как правило, самыми жестокими, пожалуй, являются те, кто из России, но не (придерживаются, - ред.) русской традиции, такие как чеченцы, буряты и так далее", - сказала он.

При этом Папа Римский констатировал, что в Украину "безусловно, вторгается российское государство".

"Это абсолютно ясно", - добавил он.

Напомним, недавно Папа Римский отметился заявлением о россиянах. Он заявил, что поражен жестокостью оккупантов в Украине, поскольку она якобы не присуща российскому народу.

Также Папа Франциск подтвердил, что Ватикан готов сделать все возможное, чтобы выступить посредником и положить конец конфликту между Россией и Украиной.

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Папа римскийВойна в Украине