Папа Римский Лев XIV упомянул Украину в инаугурационной речи: что сказал понтифик

Новый Папа Римский Лев ХIV в своей речи в честь интронизации упомянул об Украине, в частности о том, что ожидаются переговоры.
Как сообщает РБК-Украина, об этом он сказал во время инаугурационной речи в воскресенье, 18 мая.
Во время своей речи понтифик отметил, что в мире слишком много разногласий и "много ран, нанесенных ненавистью, насилием, предрассудками, страхом перед теми, кто отличается от других и экономической парадигмой, которая эксплуатирует ресурсы Земли".
"В этот момент мы не можем забыть наших братьев и сестер, которые страдают из-за войны. В Газе: дети, семьи, все те, кто пережили, выжили - уничтожены засухой. Враждебность также унесла жизни многих молодых людей в Украине... Ожидаются переговоры для мира, долговременного мира и справедливого мира", - сказал он.
Папа также поблагодарил всех римлян и тех верующих, которые пришли на мессу со всех частей света.
Напомним, 7 мая кардиналы Римско-католической церкви начали конклав для избрания нового Папы Римского. Первый день голосования не дал результата, однако уже на следующий вечер над Сикстинской капеллой поднялся белый дым.
Новым Папой Римским избран кардинал Роберт Фрэнсис Прево, который принял имя Лев XIV. Он стал первым в истории понтификом, который является гражданином США.
В отдельном материале РБК-Украина собрало все, что известно о новом Папе Римском.
Сегодня в Риме состоялась инаугурационная месса нового Папы Льва XIV. На церемонии присутствовали различные мировые лидеры, в частности президент Владимир Зеленский.
Сейчас стало известно, что у Зеленского и нового Папы запланирована встреча после мессы.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.