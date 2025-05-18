Папа Римский Лев XIV упомянул Украину в инаугурационной речи: что сказал понтифик

Во время своей речи понтифик отметил, что в мире слишком много разногласий и "много ран, нанесенных ненавистью, насилием, предрассудками, страхом перед теми, кто отличается от других и экономической парадигмой, которая эксплуатирует ресурсы Земли".

"В этот момент мы не можем забыть наших братьев и сестер, которые страдают из-за войны. В Газе: дети, семьи, все те, кто пережили, выжили - уничтожены засухой. Враждебность также унесла жизни многих молодых людей в Украине... Ожидаются переговоры для мира, долговременного мира и справедливого мира", - сказал он.

Папа также поблагодарил всех римлян и тех верующих, которые пришли на мессу со всех частей света.