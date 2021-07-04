Папа Римський Франциск потрапив до лікарні: йому зроблять планову операцію на кишечнику

Папі Римському Франциску зроблять планову операцію в римській клініці на кишківнику. Понтифік сьогодні, 4 червня, ліг до лікарні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Святого Престолу.
"Сьогодні вдень Папа Римський Франциск відправився клініку імені А.Джемеллі, де йому буде проведена планова операція з приводу симптоматичного стенозу товстої кишки", - йдеться в заяві.
Уточнюється, що операцію понтифіку проведе професор Серджіо аьф'єрі. Про її результати прес-служба Ватикану випустить новий медичний бюлетень.
Нагадаємо, 1 січня 2021 року Папа Франциск з'явився на публіці після того, як хронічна хвороба змусила його пропустити церковну службу на Новий Рік. Під час свого звернення понтифік не згадав про свій стан.