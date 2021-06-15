ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Папа Римський Франциск призначив посла в Україні

Новость на русском →
Ватикан, Вівторок 15 червня 2021 14:59
Папа Римський Франциск призначив посла в Україні Фото: Папа Римський Франциск (flickr.com/koreanet)
Автор: РБК-Україна

У вівторок, 15 червня, Папа Римський Франциск призначив новим Апостольським Нунцієм (послом) в Україні литовця Вісвалдаса Кулбокаса. Понтифік також підняв його в сан архієпископа.

Про це повідомляють " Новини Ватикану".

Новопризначений посол Кулбокас раніше працював у Нунціатурі Ватикану в Кенії на посаді радника.

На дипломатичній службі Святого Престолу перебуває з липня 2004 року. Служив у папських представництвах в Лівані, Нідерландах, Росії, Кенії і в секції відносин з країнами Державного секретаріату.

Він став шостим Апостольським Нунцієм в Україні. Кулбокас замінить архієпископа Клаудіо Гуджеротті, який в липні 2020 року перевели до Великобританії.

Дипломатичні відносини Ватикану з Україною були встановлені 8 лютого 1992 року.

Нагадаємо, раніше Папа Римський закликав винести уроки з пандемії коронавірусу для охорони природи та захисту від кліматичних змін.

Крім того, Папа Римський закликав запобігти зростанню напруженості на Донбасі. Він заявив, що з тривогою стежить за подіями, які розгортаються на сході України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Папа Римський посол
NEWS
Ріст випадків: в Україні 1014 нових випадків коронавірусу
Ріст випадків: в Україні 1014 нових випадків коронавірусу
DAILY
Незручний сусід. Чим Україні загрожує розрив торговельних зв'язків з Білоруссю
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Незручний сусід. Чим Україні загрожує розрив торговельних зв'язків з Білоруссю