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Папа Римский останется в больнице и не будет присутствовать на воскресной молитве

Воскресенье 16 февраля 2025 03:38
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Папа Римский останется в больнице и не будет присутствовать на воскресной молитве Фото: Папа Франциск (Getty Images)
Автор: Михаил Шилин

Папа Римский Франциск пропустит свое обычное публичное выступление и еженедельную молитву с паломниками в воскресенье. Врачи прописали абсолютный покой 88-летнему Папе, который лечится от инфекции дыхательных путей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Франциск попал в римскую больницу Джемелли, которая имеет специальные апартаменты для пап. Там лечился покойный Иоанн Павел II во время своего папства.

"Чтобы облегчить его выздоровление, медицинский персонал прописал ему полный покой", - говорится в сообщении Ватикана.

В субботу, 16 февраля, анализы Папы показали некоторые признаки улучшения, а небольшая лихорадка прошла. Франциск причастился, молился, читал и отдыхал.

Ранее в Ватикане заявили, что Папа будет оставаться в больнице столько, сколько будет необходимо для его лечения.

Директор пресс-службы Ватикана Маттео Бруни сказал, что не знает точной, когда Папа выпишется.

Отмечается, что в молодости Франциск заболел плевритом, и ему удалили часть легкого. В дальнейшей жизни он стал склонным к легочным инфекциям, а с середины декабря страдает от проблем с дыханием.

Напомним, что 14 февраля Папа Римский был госпитализирован в больницу. В частности, для обследования и лечения бронхита. В Ватикане рассказали, что из-за плохого состояния, Франциск просил служителей зачитывать его заранее подготовленные речи. Это происходило на двух последних аудиенциях.

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