Папа Лев XIV объявил войну изменениям климата: Ватикан полностью переходит на солнечную энергию

Фото: Папа Лев XIV (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Папа Лев XIV объявил настоящую войну изменениям климата, внедряя "зеленую" мессу и переводя Ватикан на полное питание от солнечной энергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вloomberg.

Папа Лев XIV - новый климатический чемпион. Он решил ввести "зеленую" мессу - церковную службу, посвященную заботе об окружающей среде.

Кроме того, он активно поддерживает проект, который сделает Ватикан первой страной в мире, полностью обеспечиваемой солнечной энергией.

Этот амбициозный план предусматривает строительство большой солнечной батареи недалеко от Рима. Лев XIV назвал эту инициативу примером для всего мира и подчеркнул важность заботы об "общем доме", особенно в условиях участившихся стихийных бедствий, являющихся следствием изменения климата.

Инициативы Папы поддерживают моральную аргументацию, начатую Франциском в энциклике "Laudato Si'", которая призывает к ответственности перед будущими поколениями. Ватикан, хоть и самое маленькое государство в мире, демонстрирует символическую силу: даже в самом маленьком уголке планеты можно сделать весомый вклад в борьбу с изменением климата.

Папа Лев XIV также подчеркивает необходимость молитвы за тех, кто еще не осознает критичности экологической проблемы, призывая к совместным действиям не только верующих, но и всех людей планеты. Это особенно актуально на фоне глобальных климатических катастроф - пожаров, наводнений и аномальных температурных волн, которые уже унесли жизни тысяч людей в разных уголках мира.

Его позиция совпадает с настроениями большинства американских католиков, большинство из которых считают защиту окружающей среды одной из важнейших задач церкви. Во времена, когда некоторые страны отступают от климатических обязательств, голос Ватикана остается мощным напоминанием о необходимости ответственных действий для сохранения планеты Земля.

Папа Лев XIV не просто продолжает дело своего предшественника - он становится символом надежды и примером для других лидеров, что экология и духовность могут идти бок о бок в служении человечеству и природе.

 

 

