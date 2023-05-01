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Папа Франциск рассказал о секретной миссии по Украине и помощи в возвращении детей

Фото: папа Франциск (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Ватикан участвует в миротворческой миссии, чтобы попытаться положить конец конфликту между Россией и Украиной. Он также готов помочь вернуть украинских детей, насильственно вывезенных на территорию в России.

Об этом заявил папа римский Франциск сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Сейчас идет миссия, но она еще не обнародована. Когда она будет обнародована, я раскрою ее", - сказал папа журналистам во время полета домой после трехдневного визита в Венгрию.

По его словам, мир всегда достигается открытием каналов. "Вы никогда не сможете достичь мира через закрытие… Это непросто", - сказал он.

Папа добавил, что говорил о ситуации на Украине с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и с митрополитом Иларионом, представителем Русской православной церкви в Будапеште.

"Мы говорили обо всем этом. Все заинтересованы в пути к миру", - сказал он.

С тех пор, как Россия вторглась в Украину в феврале 2022 года, Франциск практически каждую неделю призывал к миру и неоднократно выражал желание выступить посредником между Киевом и Москвой. Его предложения до сих пор не привели ни к какому результату.

86-летний папа Франциск ранее заявлял, что хочет посетить Киев, а также Москву с миротворческой миссией.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в четверг встретился с папой римским в Ватикане и сказал, что обсудил "формулу мира", предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским.

Шмыгаль также попросил помощи в репатриации детей. По оценкам Киева, почти 19 500 детей были вывезены в Россию или оккупированный Россией Крым с момента вторжения Москвы в феврале прошлого года, что является незаконной депортацией.

"Святой Престол готов сделать это (помочь репатриировать детей), потому что это правильно, - сказал Франциск. - Все человеческие жесты помогают, но жесты жестокости не помогают. Мы должны делать все, что в человеческих силах".

Напомним, Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина за вывоз детей на территорию России.

Ранее папа Франциск выразил готовность поговорить с президентом России Владимиром Путиным, чтобы призвать к миру, назвав его "культурным человеком".

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