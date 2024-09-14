Папа Франциск раскритиковал Харрис и Трампа и дал совет американским избирателям

Понтифик советует американским католикам на предстоящих выборах выбрать того, кто, по их мнению, является "меньшим злом".

"Оба (кандидата. - ред.) против жизни, будь то тот, кто изгоняет мигрантов, или тот, кто убивает младенцев", - сказал Франциск на пресс-конференции в пятницу.

Примечательно, что он не упомянул поименно ни кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, ни кандидата от Демократической партии Камалу Харрис.

Отвечая на вопрос о том, что избиратели должны делать на избирательных участках, Понтифик напомнил о гражданском долге.

"Нужно голосовать и выбирать меньшее зло. Кто является меньшим злом, женщина или мужчина? Я не знаю. Каждый по совести должен подумать и сделать это", - сказал он.

Острый тон высказываний Папы подтвердил большую озабоченность Католической Церкви вопросами абортов и эмиграции в целом.

Франциск сделал тяжелое положение мигрантов приоритетом своего понтификата и часто и настойчиво высказывается по этому поводу. По его словам, "миграция - это право, описанное в Писании, и что каждый, кто не следует библейскому призыву приветствовать чужака, совершает "тяжкий грех".

Также Понтифик эмоционально высказался об абортах.

"Сделать аборт - это убить человека. Нравится вам это слово или нет, но это убийство. Мы должны это четко осознавать", - сказал Франциск.

Позиция кандидатов касательно абортов

Во время теледебатов во вторник, 10 сентября, кандидаты, в частности, обсудили вопрос запрета абортов в США.

Харрис заявила, что Трамп "не должен указывать женщине, что ей делать со своим телом" и добавила, что политика Трампа в отношении абортов не делает исключений для изнасилования либо инцеста, которые она назвала "аморальными".

"Я думаю, что американский народ считает, что определенные свободы - в частности, свобода принимать решения относительно собственного тела - не должны определяться правительством", - сказала кандидат от демократов.

В свою очередь, Трамп заявил, что в США были штаты, где было легальным совершать аборт на 9 месяце беременности и после рождения ребенка. Но эту информацию сразу же опровергла ведущая дебатов.

Позиция касательно мигрантов

Кроме того, Трамп во время дебатов обвинил администрацию Байдена-Харрис за то, что якобы за время их каденции, в США проникли десятки миллионов мигрантов.

В ответ Харрис сказала, что она поддерживала законопроект о безопасности границы, который предусматривал увеличение количества пограничников на 1500 человек. Однако, по ее словам, Трамп заблокировал его телефонным звонком к конгрессменам с просьбой не принимать документ.